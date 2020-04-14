BİM, A101, ŞOK ve Migros personel alımı ilanı: Zincir marketlere personel alımı için iş başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Market zincirleri tedarik ve gıda servisinin devamı için farklı vardiyalar ayarlayarak yeni düzenlemelere gidiyor. Bu nedenle de personel alımı ilanı açıyorlar. BİM, A101, ŞOK ve Migros personel alımı gündem olduktan sonra vatandaşlar da bu konuyu araştırmaya başladı. Peki, Migros, A101, ŞOK ve BİM personel alımı başvuru şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılır? Haberimizde, zincir marketlerde personel alımı için bilinmesi gerekenler yer almaktadır. BİM, A101, ŞOK ve Migros personel alımı iş başvurusu hakkında detaylar…

Ülkemizde Corona Virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde yeni vardiyalar yeni istihdam fırsatları doğuruyor. A101 Personel alımı, BİM personel alımı ve Migros personel alımı için en çok merak edilen ilanlar oldu. Peki Market ilanlarına başvuru nasıl yapılır? A101, Şok ve Bim market başvurusu nasıl yapılacak?

ŞOK MARKETLER PERSONEL ALIMI İLANLARI

Ankara: Şok Marketler'in Altındağ şubelerine Market Elemanı ve Forklift Operatörü aranıyor. Market Elemanı için: – Son bir ay içerisinde sigorta kaydı bulunmayan, – en az lise mezunu, – adli sicil kaydı bulunmayan, – askerliği yapmış veya en az 2 yıl tecilli, – Etimesgut, Sincan, Keçiören, Yenimahalle, Çankaya, Gölbaşı bölgesinde ikamet eden adaylar aranıyor. Son başvuru 18 Nisan İrtibat: Sevcan Ülger 0535 201 29 08 Selma Akgül 0534 895 91 88 Forklift Operatörü için: En az ilköğretim mezunu, RT operatörü belgesi olan kişiler aranıyor. Son başvuru 2 Mayıs. Başvuru adresi: Çınar Mah. 80 Cad. No:32 Akyurt/Ankara / Hafta içi Saat 09:00-15:00

Düzce Merkez Depo İşçisi: Depoda çalışacak, ürün taşıma yaşacak, 18-35 yaş arası erkek personel aranıyor. Son başvuru 7 Mayıs İrtibat: 05340153383

İstanbul Kartal Kasiyer Alımı: 18 yaşını tamamlamış olmak, · En az Lise mezunu olmak, · Emekli olmamak, · Markette Full Time eleman olarak reyon ve kasa işlemlerinde görevlendirilecektir. Son başvuru 14 Nisan. Başvuru adresi: KIZILAY BULVARI C. NO:9 KARTAL Garanti Bankası Yanı.

İstanbul Pendik İklimlendirme uzmanı alımı: Soğuk hava tesisimizin, amonyaklı soğuma sistemi için deneyimli soğutma operatörleri ve bakım ustaları aranıyor. 25-50 yaş arası en az ilköğretim mezunu erkek aranıyor. Son başvuru 22 Nisan. İrtibat: 02163783530

Konya Selçuklu Reyon Görevlisi alımı: En az lise mezunu, en fazla 35 yaşında kadın erkek reyon görevlisi aranıyor. Son başvuru 15 Nisan. İrtibat: 05303911759 Nevşehir Merkez Satış Danışmanı alımı: En az lise mezunu, 19-30 yaş arası satış danışmanı aranıyor. 17 Nisan son başvuru. İrtibat: SÜLEYMAN ÖZTÜRK: 0546 914 50 37———HALİL ÖZÇELİK 0538 545 25 80

BİM İLANLARI

Antalya Serik Muhasebeci Alımı: BİM Kocayatak Bölge Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere en az 2 yıl deneyimli, 22-30 yaş arası, lisans mezunu, Muratpaşa-Kepez-Aksu bölgelerinde ikamet eden muhasebeci alınacaktır. haftasonu tatil, çalışma saatleri 08:00- 18:00 dır. Son başvuru 30 Nisan. Başvuru için önce İŞKUR'DAN BAŞVURU YAPILMALI. Ardından muharrem.telli@bim.com.tr adresine CV atınız. Bursa Kestel Sevkiyat Görevlisi alımı: 18-40 yaşlarında kronik rahatsızlığı olmayan lojistik elemanı alınacaktır. Erkek aranıyor. Son başvuru 23 Nisan. Başvuru adresi: Barakfakih Mh.Vatan Cd.No:8 Kestel

Kırklareli Lüleburgaz Depo Görevlisi alımı: BİM depoda çalıştırılmak üzere 20-45 yaş arasında erkek personel alınacaktır.Görüşmeler hergün 12:00-13:00 saatleri arasında BİM depoda yüzyüze olacaktır. Son başvuru 15 Nisan. Başvuru adresi: Turgutbey Köyü Otoban Çıkışı Lüleburgaz

A101 İLANLARI

Ankara Akyurt Kasiyer, Reyon Görevlisi, Mağaza Şefi alımı: Son başvuru 22 Nisan. Bütün alımlar lise mezunu, erkekler içindir. Başvuru için ankarasma3@a101.com.tr ; ankarasa2@a101.com.tr ; 9906sa3@a101.com.tr ; 9906sa5@a101.com.tr adreslerine CV gnderiniz. Ardahan Merkez

Satış Görevlisi alımı: En az lise mezunu, satış konusunda deneyimli, tercihen market tecrübesi olan, iletişim becerisi yüksek, erkek, 35 yaşını aşmamış personel aranıyor. Son başvuru 23 Nisan. İrtibat: 05367683276

Balıkesir Marmara Reyon Görevlisi alımı: 101 Mağazalarının Avşa ve Marmara Adası mağazalarında çalışmak üzere, Mağaza personeli alınacaktır. Ada çalışanları için konaklama şirket tarafından karşılanacaktır. İş görüşmesi 3 – 4 Nisan tarihlerinde 600 Evler Mh. Banvit Basketbol Spor Salonu karşısı Üst geçit yanı Bandırma adresindeki A101 Mağazası'nda yapılacaktır. İrtibat: Bağcan Bey Tel: 0 549 7938726

Bursa Nilüfer Depo Görevlisi alımı: En az ilköğretim mezunu, erkek depo görevlisi aranıyor. Son başvuru 29 Nisan. İrtibat: 05078741522

Bursa Nilüfer Bilgi İşlem Elemanı alımı: Kuruma ofis programlarını bilen, en az ön lisans mezunu, kadın-erkek adaylar aranıyor. Son başvuru 22 Nisan. İrtibat: 05364003227

Bursa Osmangazi Mutfak Görevlisi alımı:Orhangazi depomuzda çalışmak üzere mutfak ve temizlik konularında tecrübeli personel aranmaktadır. Son başvuru 16 Nisan. İrtibat: 05383030816

İstanbul Kurtköy ve Yayalar Perakende Satış Elemanı, reyon görevlisi, kasiyer alımı: En az lise mezunu, 18-40 yaş arası kadın erkek eleman aranıyor. Son başvuru 15 Nisan. İrtibat: 05558951905

İzmir Torbalı Depo Görevlisi alımı: A101 Torbalı deposunda çalışma üzere askerliğini yapmış 20-35 yaş arası erkek peronel alınacaktır. Başvuracak adayların direk adrese giderek Kemal Yetim ile görüşmeleri gerekmektedir. Son başvuru 19 Nisan. Başvuru için çapak mah 2549 sokak no 9 adresine gidiniz.

Sinop Merkez Market Elemanı alımı: En az lise mezunu, erkek kadın adaylar aranıyor. Son başvuru 23 Nisan. İrtibat: 05417486414

MİGROS İLANLARI

Migros İstanbul Anadolu Yakası Full Time/ Part Time KASİYER ,REYON GÖREVLİSİ , MANAV ,KASAP ve SATIŞ ELEMANI alımı: En az Ortaokul mezunu ,tecrübeli ve ya tecrübesiz kişiler ilana başvurabilir. Başvuru yapmak isteyen adaylar //basvuru.migros.com.tr/ linki ve "En Yakın mağazadan başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru 25 Nisan tarihinde!