Bitlis'teki karantina uygulaması yarın sona erecek

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 3 köy ve 9 apartmandaki karantina süresinin yarın tamamlanacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan ilçemize bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezinde değişik mahallerdeki 9 apartman, 1 Nisan'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınmıştı. Son konusu mahalle ve köylerdeki karantina uygulaması 15 Nisan saat 08.00 itibarıyla kaldırılacaktır."