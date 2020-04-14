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'teki uygulaması yarın sona erecek

'in ilçesinde yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında 3 köy ve 9 apartmanda uygulanan karantinanın yarın sona ereceği öğrenildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 18:38 ABONE OL
Bitlis'teki karantina uygulaması yarın sona erecek

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 3 köy ve 9 apartmandaki karantina süresinin yarın tamamlanacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan ilçemize bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezinde değişik mahallerdeki 9 apartman, 1 Nisan'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınmıştı. Son konusu mahalle ve köylerdeki karantina uygulaması 15 Nisan saat 08.00 itibarıyla kaldırılacaktır."

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Bitlis'teki karantina uygulaması yarın sona erecek
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