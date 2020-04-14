Bun nasıl anne? Tuvalette doğurduğu bebeğini...

İstanbul Şişli'de bir hastanenin ihbarı üzerine 20 yaşındaki Bensu K.'ye öz çocuğunu öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddiaya göre Burak H. ile sevgili olan Bensu K. hamile kaldı. Genç kadın 2018 yılı Nisan ayında karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti. Genç kadın tahliller için beklerken karın ağrısından dolayı hastanenin tuvaletine gitti. Burada doğum yapan Bensu K., çocuğun kordonunu kesip doğurduğu bebeği çantasına koydu. Ardından makyaj malzemelerini bebeğin üzerini kapatacak şekilde doldurdu.

DOĞURDUĞU BEBEĞİ ÇANTASINDA SAKLADI

Bu sırada temizlik görevlisi hemşire Ayşegül Ö.'ye tuvaletten bir kadının uzunca bir süre çıkmadığını ve bebek sesi duyduğunu söyledi. Lavaboda Bensu K. ile karşılaşan hemşire, genç kadının üzerinde kan gördü ve hamile olup olmadığını sordu. Bensu K.'da hamile olmadığını söyledi. Bu sırada çantadaki bebeğin üzeri kapalıydı. Bensu K. kanamalı hasta olduğu için Kadın Doğum Acil Servisi'ne nakledildi. Muayene edilen genç kadın doktora yine hamile olmadığını söyledi. Ancak yanındaki çanta, kadın doğum servisinde kalmıştı. Bebeğin ağlaması üzerine çantada bebek olduğu ortaya çıktı. Yapılan kontrolde kordonu boğazına dolandığı anlaşılan bebeğe canlandırma işlemi uygulandı. Bensu K. öz bebeğini öldürme teşebbüsü suçundan tutuklandı.

'BEBEĞİN BABASIYLA CEZAEVİNDEYKEN EVLENDİM'

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bensu K. Hakkında 'Alt Soya Karşı Kasten Adam Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada ifadesine başvurulan Bensu K., "20 yaşında üniversite öğrencisiyim. Son ana kadar hamile olduğumu bilmiyordum. Âdetim hiç kesilmedi. Hamilelikte sadece 4 kilo aldım. Lavaboda bebeği görünce şok oldum. Çok fazla kan kaybettiğimi anladım. Yanımdaki sırt çantama bebeği koydum. Başka türlü bebeği düşüreceğimi düşündüm. Bebeğimi öldürme eylemim olmadı. Bebeğimden 10 aydır ayrıyım. Eşim Burak da bebeği kabullendi. Doğum sırasından itibaren hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bayılmışım. Bebeğin babasıyla cezaevinde bulunduğum sırada evlendik" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 11 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme yapılan yargılama sonrası Bensu K.'nin alt soyu olan ve beden bakımından kendisini koruyamayacak durumda olan çocuğuna karşı kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle genç kadını ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezayı 14 yıla indirdi. Genç kadının yargılama sürecindeki davranışları indirim sayılarak toplamda cezası 11 yıl 8 aya düşürüldü.



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