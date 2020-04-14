Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında yeni kararlar alınmaya devam ederken Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyurulan son açıklama ücretsiz corona virüsü tedavisi oldu. Yayınlanan açıklamaya göre; salgının tedavisi devlet hastanelerinde ücret alınmadan yapılırken gelen son dakika bilgisi ile covid-19 vakalarında sosyal güvence gözetmeksizin herkesin ücretsiz tedavi görebileceği açıklandı. Öte yandan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan da herhangi bir ücret ödemeksizin faydalanabilecek. Buna göre; Devlet hastaneleri dışında özel hastanelerde de corona tedavisi ücretsiz olacak mı? Corona virüs tedavisi hangi hastanelerde bedava olacak? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o açıklama…

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

Bugün itibariyle alınan karar doğrultusunda corona virüsü hastalarında sosyal güvence aramaksızın ücret talep edilmeden tedavi görecekleri açıklandı. Başkan Erdoğan'ın onayı ile alınan bu karar ile beraber vatandaşlar araştırmalarına başlarken haberimizin devamında sizler için konuya dair tüm detayları derledik.