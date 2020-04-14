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Doktoru arayıp baba kızın metrobüse binmesine izin verdiler

Geçtiğimiz günlerde iki anne, Avcılar metrobüs istasyonuna gelerek çocuklarını metrobüsle hastaneye götürmek istemiş, görevliler tarafından sokağa çıkma yasağı hatırlatılarak, çocuklar istasyona çağrılan ambulansla hastaneye götürülmüştü.Bugün de bir baba, göz hastalığı bulunan 7 yaşındaki çocuğunu doktora götürmek için metrobüse binmeye kalkınca polis, doktoru arayıp durumu teyit ederek araca binmelerine izin verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 10:59 ABONE OL
Doktoru arayıp baba kızın metrobüse binmesine izin verdiler

Avcılar'da, göz hastalığı bulunan 7 yaşındaki kızını Bağcılar'daki bir hastaneye götürmek için metrobüs istasyonuna gelen baba, polisin doktoru arayıp randevuyu doğrulatmasıyla metrobüse alındı.

RANDEVU BELGESİ OLMAYINCA DOKTORU ARADILAR

Hacı Kaya (58), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda bir süreden bu yana tedavi gören 7 yaşındaki kızı Esin'i, gözündeki rahatsızlıkların artması üzerine Bağcılar'daki özel bir doktora götürmek üzere randevu aldı. Kızının bugüne kadar gördüğü tedavilere ilişkin CD ve raporları yanına alan Hacı Kaya, kızı ile birlikte bugün saat 09.00 sıralarında Avcılar Merkez Üniversite Kampusü istasyonuna gelerek metrobüse binmek istedi. Metrobüsteki özel güvenlik görevlileri, küçük kıza ilişkin bugüne yönelik randevu kağıdı olmadığı gerekçesiyle, koronavrüs ile mücadele programı kapsamında toplu ulaşım araçlarında seyahat edemeyeceğini bildirerek, polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye ekibi kısa sürede geldi. Görevliler telefon ile randevu alınan özel sağlık kuruluşundaki hekim ile görüşme yaparak saat 10.00'da randevu verildiğini teyit edince baba ve kızının metrobüse binmelerine izin verildi. Ayrıca baba ve kızın inerek aktarma yapacakları Şirinevler istasyonundaki görevliye de telefon ile bilgi verildi.

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Doktoru arayıp baba kızın metrobüse binmesine izin verdiler
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