Evde kal sakin kal

VAKASI

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milyonlarca kişi evlerine kapandı.Sosyal mesafe kuralı nedeniyle spor salonları kapandı, spor ve egzersiz tutkunları evde çalışmaya başladı. Sektör de kötü günler yaşamaya başladı. Sektör çalışanlarının çözüm olarak sosyal medyada derslerine devam ederek üyelerinin egzersiz ve spor ihtiyacını karşılamaya çalışması toplum sağlığı açısından yeni sorunlar ortaya çıkarmaya başladı. İnternet üzerinden ders veren spor hocalarının sayıları giderek artarken bu alanda bir kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması ise büyük sorun. Hayatlarında bir kere bile spor yapmamış insanların yaşına, sağlık sorunlarına bakmadan online egzersiz yaptıran spor eğitmenleri giderek büyüyen bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor.Antrenörlerin yetkinlik ve yeterliliklerinin zaten sorgulanır durumdaki bu yapı koronavirüsle giderek kontrolden çıkmaya başladı. Sektörde iyi eğitimli, yaptığı işi önemseyerek kendini geliştiren, öğretim ve eğitim basamaklarını çok iyi bilen birçok çalıştırıcı olduğu gibi 3 ay spor salonuna gidip spor eğitmeni olmaya karar verip iki günlük kurslar ya da 15 günlük belge eğitimleriyle eğitmen olanlar da var. Problem iki günlük kurslarla sertifika alanların sanal ortama transfer olması.Belli bir temeli olamayan hatta kişiye uygun olmadığı için tehlike oluşturabilecek durumdaki birçok egzersiz uygulamasını insanlara yaptırmaya çalışan, tehlikeli olabilecek yalanyanlış bilgi paylaşımları yapan, insanlara saçma sapan kulaktan dolma tavsiyeler veren spor eğitmenlerinin türediğini anlatan Pelvan, "Her konuda uzman gibi beslenme programı yazmaktan yemek tarifi vermeye, internet yayının da yemek yapmaya kadar işi götürüyor. Kişilerin fiziksel hastalık ve sakatlıklarına teşhis koyup tedavi edebildiklerini iddia edebilecek kadar ileri gidiyor. Bu durum para kazanmak uğruna insan sağlığının tehlikeye atılmasında kadar varabiliyor. Online spor yapmak istiyorsanız lütfen eğitmeninizi seçerken sportif geçmişini sorgulayın. Vücudu şekilli veya kaslarının çok gelişmiş olmasının kişiyi iyi antrenör yapmayacağını aklınızda tutunuz.İçişleriBakanlığı'nın kararların sonrasıspor derslerine ara verdim. Onlineeğitim de vermiyorum. İnsanlarınevlerinde karantinaya girmeleri vehareketsiz kalmaları sorun halinegelmeye başladı. Bu durum uzaktanonline eğitmenlere talebin artmasınısağladı. Egzersiz kişiye özel veihtiyaçlar doğrultusundaplanlanmalıdır. Egzersiziuygulayacak kişinin bel,boyun, eklem rahatsızlığıdışında kalp, şeker, tansiyonhastalığının olup olmadığıbilinmelidir. Bunları bilmedenyapılacak herkes için uygulatılacakortak egzersizler kaşyaparken göz çıkaracaktır.Koronavirüse karşı evde izolasyonu sağladığımız bugünlerde ortopedik rahatsızlıklar da arttı. Özellikle yaşlılarda kayarak düşmeyle oluşan kalça kırıkları, çocuklarda ise dirsek kırıkları. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aşık, koronavirüs nedeniyle evde izolasyon sağlanan bugünlerde yaşlıların ve çocukların düşmesiyle oluşacak kırıklara karşı dikkatli olmasını isteyerek "Özellikle yaşlılarda kalça kırıkları arttı. 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımız acillere kalça kırığı şikayeti ile başvuruyor. Bunlar ya evde halıya takılarak düşüyor ya da banyoda küvette ıslak zeminde kaymaya bağlı olarak. Lütfen dikkatli olun. Gerekirse halıları toplayın ve evde ıslak zemin bırakmayın" dedi. Dışarı çıkamayan, eğitimlerini de evde devam ettiren çocuklarda ise dirsek kırılmalarının dikkat çektiğini belirten Aşık "Çocuklar okulda, dışarda oynadıkları gibi evin içinde oynayamıyor. Enerjilerini boşaltamıyor. Bu kez koltukta, yatakta zıplıyor. Buna bağlı düşmelerde dirsek kırıkları oluşuyor" dedi. Aşık yaşlılara önerilerde bulunarak "Ev içinde kaslarınız için kontrollü egzersizler yapın. Bu günler geçtikten sonra kemik yoğunluğuna baktırın. Kemik yoğunluğu zayıflarsa kırıklar olur" diye konuştu./ SABAH