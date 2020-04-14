SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mermer ustası Tarık Gündüz (35), koronavirüs salgınına karşı "evde kal" çağrılarına dikkat çekmek için atölyesinde yaptığı mermer mezar başlığına "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazdı. Mezar taşını görenlerin fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştığını belirten Gündüz, "Amacımız 'evde kal' çağrısına dikkat çekmek" dedi. Gündüz, "'Evde kal' çağrısına uyulmadığı takdirde önce hastane sonra cami ve en son da mezar taşı var. Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur" diye konuştu.