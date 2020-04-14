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Görme engelli memur, maaşını ""na bağışladı

'da yaşayan görme engelli memur Fethiye Erdoğan, bir aylık maaşını, Cumhurbaşkanı 'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan ""na bağışladı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 22:41 ABONE OL
Görme engelli memur, maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Samsun Valiliği, Twitter hesabından, Samsun Adliyesinde görevli Erdoğan'ın bağışına ilişkin video paylaştı.

Ziyarete giden İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik'e konuşan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyayı başlatmadan önce düşünüyordum. Cumhurbaşkanımız başlattıktan sonra ben de devlet memuru olarak devletin her türlü yardımlarından yararlandım. Kamuda çalışan biri olarak, zor bir süreçten geçen ülkemize bir nebze olsun yardımcı olmak adına Cumhurbaşkanımızın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Keklik ise örnek davranışı için memur Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan, daha sonra bir aylık maaşını kampanyaya bağışladı.

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Görme engelli memur, maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı
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