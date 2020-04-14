İmece sitesi 300 gönüllüyle sağlıkçıların yanında

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dayanışma yenecek" sloganıyla teknoloji sektöründen Aykut Türker, Ceyhan Yıldız ve sosyolog-araştırmacı Barış Esmer tarafından kurulan "imece.biz" sitesi iki haftada sağlık çalışanlarının özel ihtiyaç ve taleplerini karşılamada önemli bir mesafe kattetti. Siteye destek veren 300 gönüllü koronavirüse karşı en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının alışveriş ihtiyaçlarından yeme-içmeye, kuru temizlemeden psikolojik yardıma, çocuklarına eğitim desteği verilmesi veya bebek bakıcısı bulunmasına kadar çok sayıda destek talebine aracı olundu. Sitenin kurucularından "Bizim de bir faydamız dokunur mu düşüncesiyle harekete geçtik. Gelen talepleri sosyal medyadan duyuyoruz ve ihtiyaçları çözmeye çalışıyoruz. Maddi destek taleplerini karşılanmıyoruz. Devletimiz bu anlamda zaten önemli kolaylıklar sağlıyor" dedi.