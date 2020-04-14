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‘immün plazma’ bağışı 4 hastaya umut oldu

Giriş Tarihi: 14.4.2020 ABONE OL
‘immün plazma’ bağışı 4 hastaya umut oldu
Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı koronavirüsü yenen iki sağlık çalışanın "immün plazma" bağışında bulunduğunu ve 4 koronavirüs hastasına umut olduğunu söyledi. Bu bağışın sağlık açısından kesinlikle hiçbir riski olmadığının bilim adamları tarafından açıklandığına dikkat çeken Saygılı "İmmün plazma bağışının tam kan bağışından farklı değil. 45-60 dakika süren bir işlemdir" dedi. Saygılı, vatandaşları plazma bağışlaması için beklediklerini, herkesin şifa için iyilik yapacağını umduğunu söyledi.
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‘immün plazma’ bağışı 4 hastaya umut oldu
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