‘immün plazma’ bağışı 4 hastaya umut oldu

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı koronavirüsü yenen iki sağlık çalışanın "immün plazma" bağışında bulunduğunu ve 4 koronavirüs hastasına umut olduğunu söyledi. Bu bağışın sağlık açısından kesinlikle hiçbir riski olmadığının bilim adamları tarafından açıklandığına dikkat çeken Saygılı "İmmün plazma bağışının tam kan bağışından farklı değil. 45-60 dakika süren bir işlemdir" dedi. Saygılı, vatandaşları plazma bağışlaması için beklediklerini, herkesin şifa için iyilik yapacağını umduğunu söyledi.