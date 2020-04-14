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İntihar eden kişide Kovid-19'a rastlanınca yaklaşık 50 kişi karantinaya alındı

'nın Tavşanlı ilçesinde intihar eden bir kişide yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, aralarında emniyet, adliye ve sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi evlerinde karantinaya alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 18:04 ABONE OL
İntihar eden kişide Kovid-19'a rastlanınca yaklaşık 50 kişi karantinaya alındı

Tavşanlı ilçesi Karakova Mahallesi'nde intihar eden N.Ş'nin (45) cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

50 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Otopside N.Ş'nin cesedinden alınan numunede Kovid-19'a rastlanması üzerine yakınları ile olay yerine giden emniyet, adliye ve sağlık personellerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, tedbir amacıyla evlerinde gözlem altına alındı.

Düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan kişiler arasında Kovid-19 testi pozitif çıkan olmadığı belirtildi.

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İntihar eden kişide Kovid-19'a rastlanınca yaklaşık 50 kişi karantinaya alındı
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