İntihar eden kişide Kovid-19'a rastlanınca yaklaşık 50 kişi karantinaya alındı

Tavşanlı ilçesi Karakova Mahallesi'nde intihar eden N.Ş'nin (45) cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

50 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Otopside N.Ş'nin cesedinden alınan numunede Kovid-19'a rastlanması üzerine yakınları ile olay yerine giden emniyet, adliye ve sağlık personellerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, tedbir amacıyla evlerinde gözlem altına alındı.

Düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan kişiler arasında Kovid-19 testi pozitif çıkan olmadığı belirtildi.