İsimsiz hayırseverler

Türkiye'ninpek çok yerinde yaptığı yardımlarla bilinen gizemli hayırsever bu kez Uşak'ta görüldü. Yaptığı hayırlarla adeta 'Hızır' gibi insanların imdadına yetişen gizemli hayırsever, mahalle bakkalına gelerek 10 bin liranın üzerinde veresiye borcu sildirdi.İsminin öğrenilmesini istemeyen gizemli bir hayırsever Uşak'ta 15 senelik bir mahalle bakkalına gelerek mahallelinin veresiye olan tüm borçlarını ödedi. Borçların kapatılması üzerine veresiye defterlerinin tüm sayfalarına 'ödendi' yazan bakkal esnafı Kemal Çankaya dükkan girişine, "Veresiye defterindeki tüm hesapların 6 Nisan tarihine kadar olan kısmı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" şeklinde yazı astı.Çankaya, "Sabah dükkanımı açtım, temizliğimi yaptım ve oturdum. O anda genç bir vatandaş geldi. Oturdu, bir çay kahve içtik. 'Veresiyen var mı' diye sordu. Ben de 'Tabi ki var' dedim. 'Defterdeki borçları hesap edelim mi' dedi. İkimiz birlikte hesapladık, bir saat sürdü. Toplamını aldı, hesabı ödedi ve çıktı gitti. Asla isminin söylenmesini istemedi" dedi. 8 yıldır bakkaldan alışveriş yapan Süleyman Akgün, "Bazen paramız olmuyor deftere yazdırıyoruz. Hayırsever bir vatandaş gelmiş herkesin borcunu kapatmış. Allah bin kere razı olsun, demek ki bizim memleketimizde böyle insanlar varmış. Ne mutlu bize, böyle insanlar olduğu sürece" diye konuştu.Hatay'ın Antakya ilçesinde ise isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki fırına giderek mahallelinin borcunun hesaplanmasını istedi. 50 hanenin toplam 2 bin lira borcunu kapatan hayırsever, fırın sahibine 2 bin lira daha ödeme yaparak ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtmasını istedi. Fırın sahibi Eser Erdoğdu, "Allah kendisinden razı olsun, inşallah bunun gibi insanlar çoğalır. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

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