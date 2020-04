Isparta Şehir Hastanesi koronavirüse karşı 1158 kahramanla savaşıyor

Isparta'da 143 bin 726 metrekarelik alana yapılan ve 21 Mart 2017'de kapılarını açan Isparta Şehir Hastanesi'nin koronavirüs mücadelesine SABAH tanıklık etti. İlk açıldığı günden bugüne 4 milyon 969 bin 474 hastanın tedavi edildiği hastanede 164 bin 957 ameliyat gerçekleştirildi. Hastane, Isparta'nın yanı sıra Afyon, Burdur, Antalya, Konya ve ilçeler iye yakın köylerinden gelen hastalara hizmet veriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgenin en büyük pandemi hastanesi olan Isparta Şehir Hastanesi'nde salgınla mücadelede 229 uzman doktor , 28 pratisyen doktor olmak üzere toplamda 257 doktor, 679 hemşire ve 222 sağlık personelinin görev yaptığı açıklandı.Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ruşen Keskin, hastanenin geniş alanının temas ve yakınlığı azaltmak, hasta ile çalışan güvenliği için oldukça önemli olduğunu söyledi. Bunun için hastanenin acil ve poliklinik önleri de dahil 12 adet sahra çadırı kurduklarını ve ilk gelen hastaların tetkikleri burada yaptıklarını belirten Başhekim Keskin, "Hastalar burada ayrıştırılıp ilgili bölümlere gönderiliyor. Hastane, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye'nin en yetkin ve güvenli hastanelerinde biridir" dedi. Acil Servis Ünitesi'nin Türkiye'deki şehir hastaneleri içinde tam triaj uygulanan servis olma unvanını taşıdığına dikkat çeken Başhekim Keskin, "Şu an 256 cerrahi, 368 dahili servis ve 176 yoğun bakım servis yatağı ile toplamda 800 yatağımız var. Hastanemizin C Bloğunun 5 katında 190 tek kişilik oda, 36 yoğun bakım yatağı, her katta negatif basınçlı 3 izole oda olmak üzere toplamda 15 negatif basınçlı izole oda koronavirüs ile mücadele kapsamında ayrıldı. Ayrıca salgınla mücadele için 38 adet yoğun bakım odasını hazır olarak bekletiyoruz" diye konuştu. Hastanedeki sağlık görevlileri maske, siperlik ve tulumlarını giyerek göreve başlarken, hastane koridorları ve malzemeler görevli ekip tarafından her gün dezenfekte ediliyor. Başhekim Keskin yönetiminde hastanenin koordinatör hekimlerinden oluşan 'Isparta Şehir Hastanesi Covit 19 Pandemi Kurulu' alanlardan bilgi akışını sağlamak ve anlık durum değerlendirmesi yapmak için her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplantı yapıyor. Hastane personeli, yakınlarını koruma amaçlı eve gitmeyip kamu kurumu misafirhanelerinde kalıyor. Umre ziyareti dönüşü Isparta'da yurtlarda karantinaya alınan ve koronavirüs testleri pozitif çıkan 293 kişi Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu hastalardan 125'i sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Tedavileri tamamlanan ve tamamen iyileşen 16 kişi daha tedavileri tamamlanarak önceki gün taburcu oldu. Hastalar, kendileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı. Isparta genelinden hastaneye başvuran 20 hastada burada iyileştirilip taburcu edildi.

ISPARTA NAMAZ VAKİTLERİ