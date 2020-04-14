İzmir’de camiye çirkin saldırı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki sokağa çıkma yasağını fırsat bilen İ.Y adlı saldırgan, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1522'de inşa edilen tarihi caminiye saldırdı. Tarihi caminin camlarını kıran saldırgan, cami tabelasını söktü, güvenlik kameralarını parçaladı. Saldırı sonrasında maddi hasar meydana geldi. Polis, daha sonra camiye gelerek detaylı inceleme yaptı. Ekipler, İ.Y. adlı şahsı yakaladı. İ.Y.'nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ifade edilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. İHA