Kamyona çarpan polis ağır yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletteki trafik polisi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, polis memuru Yasin Ö. idaresindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait motosiklet, İzmir-Çeşme otoyolu Gaziemir istikameti Limontepe mevkisinde, kamyona arkadan çarptı. Devrilen motosikletteki trafik polisi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.