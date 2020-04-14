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insanı bir kez daha pratik zekasını gösterdi

insanının karşılaştığı sorunlara bulduğu değişik çözümler hep tebessüm ettirmiştir. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonun çamura saplanması sonrasında bölge halkı yine pratik zekasını ortaya koydu. Çamurdan çıkamayan kamyon iş makinesine bağlanıp yönü değiştirilerek çıkması sağlandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 12:21 ABONE OL
Karadeniz insanı bir kez daha pratik zekasını gösterdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çamura saplanan kamyon kepçe yardımı ile Karadeniz insanının pratik zekasına has bir yöntemle bulunduğu yerden kurtarıldı.

KAMYONUN KAFASINI KALDIRIP YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylasında kış öncesi bırakılan Ömer Karaman'a ait 06 FR 4319 plakalı yük kamyonu yayladan dönüş yolunda bir anda çamura saplandı. Karaman'ın yardımına kardeşi Nusret Karaman yetişti. İçi boş olduğu için bir süre çamurda sürüklenen kamyon çamurdan tüm uğraşlara rağmen çıkamayınca iş makinesiyle pratik bir yöntemle kurtarıldı. Nusret Karaman, iş makinesine bağladığı halat ile kamyonun kafasını kaldırarak kamyonun yönünü değiştirerek saplandığı çamurdan kurtardı. Karaman kurtarma operasyonunu "Laz işi kamyon kurtarma operasyonu" diyerek sosyal medyadan paylaştı. Görüntü kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

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Karadeniz insanı bir kez daha pratik zekasını gösterdi
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