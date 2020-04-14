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Kendi kendini izole eden beldeye Korona virüs giremedi

'un Bucak ilçesine bağlı 2743 nüfuslu Kızılkaya beldesinin Belediye Başkanı , beldesinin korona virüsten etkilenmeyen nadir bölgelerden biri olduğunu belirterek, belediye personelinin, Kızılkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ve belde mahalle muhtarlarının özverili çalışmaları sayesinde başarılı bir sonuç aldıklarını kaydetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 12:31 ABONE OL
Kendi kendini izole eden beldeye Korona virüs giremedi

Beldesindeki yeni tip korona virüsü (kovid-19) çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Başkan Güngör, virüsten etkilenmeyen nadir bölgelerinden biri olduklarını söyledi. Virüsü önleme çalışmaları kapsamında, düzenli olarak tüm sokakların ve 60 yaş üstü vatandaşların evlerinin dezenfekte edildiğini ifade eden Güngör, "Kızılkaya Belediyesi öncülüğünde kurulan maske üretim tesisinde üretilen maskeler tüm vatandaşlara dağıtılırken, çevresinde bulunan diğer köyler de bu hizmetlerden yararlanıyor.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları vefa destek grubumuzca karşılanmaktadır. Tüm bu işlerin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmadık. Belde içerisinde hayvanların sıklıkla toplandığı alanlara mama ve su düzenli olarak bırakılıyor. Ülke olarak evde kal çağrısına duyarlı olarak bu virüsten en kısa zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum, lütfen evde kalalım" dedi.

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Kendi kendini izole eden beldeye Korona virüs giremedi
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