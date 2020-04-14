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Korona korkusu canından etti

Giriş Tarihi: 14.4.2020 ABONE OL
Korona korkusu canından etti
BURSA'DA koronavirüs korkusu nedeniyle evinde sürekli temizlik yapan Mukaddes Tunç, çamaşır suyu ve tuz ruhundan çıkan klorin gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinden çıkmayarak izole hayatı yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Mukaddes Tunç, dezenfekte etmek için evini sürekli temizlemeye başladı. Temizlik sırasında çok fazla çamaşır suyu kullanan Tunç, tuz ruhunu da karıştırınca ortaya çıkan klorin gazını soluması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. Tunç'un yerde hareketsiz yattığını gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. DHA
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Korona korkusu canından etti
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