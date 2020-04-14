Koronavirüs fırsatçıları dur durak bilmiyor!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçti. Sultanbeyli ve Çekmeköy İlçeleri Emniyet Müdürlükleri izinsiz maske ve tulum üreten iş yerlerine operasyonlar yaptı.

ALTI İŞ YERİNDEN 25 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Sultanbeyli İlçesi'nde izinsiz maske ile koruyucu tulum üretimi yapıldığı tespit edilen altı farklı adrese Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında 22 bin 500 tane kullanıma hazır maske, 2 bin 17 adet koruyucu tulum ele geçirildi.

İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede kaçak maske üretimi yaptığı tespit edilen bir iş yerine yaptığı baskında kullanıma hazır 700 tane maske ele geçirdi. Her iki ilçedeki iş yerleri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi, faaliyetlerine de son verildi. Toplamda 23 bin 200 maske ele geçirilmiş oldu.