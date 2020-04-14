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Koronavirüs şüphelisi, hamile eşi doğuma gidince kaçmış

'de, koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtıktan sonra yakalanarak tekrar tedaviye alınan Ufuk G.'nin (38) ilk testi negatif çıktı. Ufuk G.'nin, hamile eşinin başka bir hastaneye doğum için götürülmesi üzerine kaçtığı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 13:17 ABONE OL
Koronavirüs şüphelisi, hamile eşi doğuma gidince kaçmış

Sarayköy ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ufuk G., koronavirüs belirtileri gösterince dün ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin ikinci katında gözlem altına alınan Ufuk G., odadaki iki çarşaf ve iki perdeyi birbirine bağlayıp, pencereden zemine inerek kaçtı.
Ufuk G.'nin odada olmadığını gören görevliler, polisi aradı. Yapılan araştırma sonunda Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde olduğu tespit edilen Ufuk G., ambulansla tekrar hastaneye getirilerek, tedaviye alındı.

KORONAVİRÜS TESTİ NEFATİF ÇIKTI

Ufuk G.'nin ilk koronavirüs testi negatif çıktı. Rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle ikinci kez test yapılacağı bildirilen Ufuk G.'nin hamile olan eşinin doğum için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne yatması üzerine kaçtığı öğrenildi.

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Koronavirüs şüphelisi, hamile eşi doğuma gidince kaçmış
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