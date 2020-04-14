Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralı, 3 gözaltı

'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralı, 3 gözaltı

'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 08:56 ABONE OL
Malatya'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralı, 3 gözaltı

Olay, gece saatlerinde Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup Feyza Sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Rıdvan ile Ferdi Tuçar kardeşler ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralı iki kardeşin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, boş kartuş ve olay yerinde bulunan parayı incelemek için emniyete götürdü. Bu arada çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kavgadan sonra kaçan ve eşgalleri belirlenen 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralı, 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA