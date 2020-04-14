Minik Mustafa’nın hayali gerçek oldu

Afyonkarahisar'da, rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli bekleyen Mustafa Kemal Akkaz'ın (5) 'zeybek' hayali gerçek oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin Efeler ekibiyle evinde ziyaret ettiği minik Mustafa'ya zeybek kıyafeti hediye etti. Selçuklu Mahallesi'nde oturan Halime ve Volkan Akkaz çiftinin böbrek nakli bekleyen oğlu Mustafa Kemal, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e çağrıda bulunarak, zeybekleri mahallesine davet etmişti. Belediye Başkanı Zeybek, belediyenin Efeler ekibiyle Mustafa'nın hayalini gerçekleştirdi. Mustafa'ya zeybek elbisesi getiren Başkan Zeybek, çeşitli hediyeler de verdi. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Mustafa hediye edilen elbiseyi giydi. Baba Volkan Akkaz da başkan Zeybek'e sürpriz için teşekkür etti.Minik Mustafa'yı mutlu etmenin sevincini yaşayan Başkan Mehmet Zeybek, organ nakli bekleyen Mustafa'ya acil şifalar dileyerek tedavi sürecinde ailenin yanında olduğunu söyledi. Başkan Zeybek, "Mustafa'mızın talebi bize ulaştı. Biz de yerine getirmek ve gönlünü almak istedi. Arkadaşlarımız da hem eğlendirdi hem de memnun etti. İnşallah en kısa sürede Mustafa sağlığına kavuşur" dedi. İHA

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