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'ta 4 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

'un Malazgirt ilçesinde dün evden çıkan 4 yaşındaki isimli kız çocuğundan haber alınamıyor. Ekipler, dün geceden bu yana dedektör köpeklerden de yararlanarak yaptıkları aramaya rağmen çocuğa dair bir ize ulaşamadı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 10:28 ABONE OL
Muş'ta 4 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

Malazgirt ilçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde yaşayan Bayram ailesinin 4 yaşındaki kızları Menesa, dün öğleden sonra ağabeyiyle oynamak için evden çıktı.

Bir süre sonra çocuğu dışarıda göremeyen ailesi 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yetkililerden yardım istedi. Mahalleye gelen, polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Menesa'yı bulmak için çalışmalara başladı.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, dün geceden bu yana dedektör köpeklerden de yararlanarak yaptıkları aramaya rağmen çocuğa dair bir ize ulaşamadı.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da mahalleye giderek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı, aileyle görüştü.

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Muş'ta 4 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
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