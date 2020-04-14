13 Nisan On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: MPİ On Numara sonuçları kazanan numaraları açıklandı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 13 Nisan On Numara çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 13 On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

On Numara 13 Nisan çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirildi ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte 10 bilen 2 kişi olmuş ve kişi başına düşen ikramiye tutarı da 208.592,40 TL olarak açıklanmıştı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haberimizden, 13 Nisan 2020 On Numara çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

13 NİSAN MPİ ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara çekilişinin 923. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. MPİ On Numara sonuçları kazanan numaraları şu şekilde oldu:

7, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 67, 70 ve 75

(Güncel veriler geldiğinde aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.)

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 905 lira 85'er kuruş, 8 bilen 1801 kişi 155'er lira, 7 bilen 17 bin 529 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 103 bin 508 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 157 bin 363 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Aydın'ın Söke ve Kütahya'nın Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 922. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 208 bin 592 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 3 bin 433 lira 80'er kuruş, 8 bilen 1509 kişi 184 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 621 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 96 bin 291 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 144 bin 237 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.