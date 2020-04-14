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Polisten zehir tacirlerine suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 ABONE OL
Polisten zehir tacirlerine suçüstü
İSTANBUL Polisi zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 10 kişiyi gözaltına aldı. Ümraniye'de 4 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurmak isteyen polis 'Dur' ihtarında bulundu. Kaçan şahısların camdan dışarıya bir poşet fırlattıkları tespit edildi. Şüpheliler, Alemdağ Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Poşette ve araçta yapılan aramalarda 4 bin 600 lira ile 476 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların toplam 52 suç kaydının olduğu tespit edildi. Bayrampaşa'da da ihbar üzerine harekete geçen polisler 3 kişiyi uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakaladı. Zanlıların gösterdiği adrese yapılan baskında da 3 kişi daha gözaltına alınırken evde yapılan aramada 24 parça bonzai ele geçirildi. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde ise sokağa çıkma yasağına rağmen evlere uyuşturucu servisi yapan 3 kişi paketlenmiş haldeki uyuşturucularla birlikte yakalandı.
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Polisten zehir tacirlerine suçüstü
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