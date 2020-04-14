Üç ayların içerisinde olmamız ile birlikte en merak edilen konulardan bir tanesi Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı oluyor. Sayılı günler kala vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken on bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan'da oruçlar tutulacak, dualar edilecek, eller semaya açılacak. Bu huzuru yaşamak isteyenler için geri sayım başlarken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi de yayınlandı. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Ramazan Bayramı 2020 tatili kaç gün?

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

İşte yanıtı!