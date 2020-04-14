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ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? tatili kaç gün?

Mübarek üç ayları yaşıyor olmamız ile birlikte Müslüman alemi için oldukça önemli olan idrak edilecek. Ramazan ayına sayılı günler kala konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler internet üzerinden sorgulamalar yapmaya başladılar. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan'da bir ay boyunca oruç tutacak ve ibadet edecek olmanın huzurunu yaşayanlar akıllarındaki çeşitli soruların yanıtlarını gidermek için araştırma yapıyorlar. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında? 2020 kaç gün? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı!

Giriş Tarihi: 14.4.2020 12:43 ABONE OL
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Ramazan Bayramı 2020 tatili kaç gün?

Üç ayların içerisinde olmamız ile birlikte en merak edilen konulardan bir tanesi ne zaman sorusunun yanıtı oluyor. Sayılı günler kala vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken on bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan'da oruçlar tutulacak, dualar edilecek, eller semaya açılacak. Bu huzuru yaşamak isteyenler için geri sayım başlarken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi de yayınlandı. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? tatili kaç gün?

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? kaç gün olacak?

İşte yanıtı!

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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Ramazan Bayramı 2020 tatili kaç gün?
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