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ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan yayınlandı mı? ile Ramazan başlangıç tarihi

İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile başlangıç tarihi de belli oldu. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği ve sevinç ile karşılayacağı on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan bu ay yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. İslam âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ülkemizin corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçirdiği bu döneme denk gelmesi nedeniyle ise bu ay ayrı bir önem taşıyacak. Diyanet İşleri takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan yayınlandı mı? Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Ramazan başlangıcı tarihi!

Giriş Tarihi: 14.4.2020 14:00 ABONE OL
Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan İmsakiye yayınlandı mı? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bu önemli ay için geri sayım başladı. İlk oruç ve sahura kalkılacak günün tarihi merak konusu oldu. İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ne zaman başlıyor sorusu daha önce cevabını bulmuştu. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan ayı yine büyük sevinç ile karşılanacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan ise büyük merak konusu oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan başlangıcı tarihi için detayları inceleyeniz.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI MI?

Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il imsakiye bilgileri merak edilmeye başladı. Ramazan ayına sayılı günler kala gözler imsakiyeye çevrildi.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi açıklandı.

İşte detaylar;

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Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan İmsakiye yayınlandı mı? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi
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