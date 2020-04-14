Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Refüje çarpan araç metrelerce uçtu, kaza anı kameraya böyle yansıdı

Refüje çarpan araç metrelerce uçtu, anı kameraya böyle yansıdı

'da alkollü bir sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkıp refüje ardından metrelerce havalanarak bir evin duvarına çarptı. Aracın hurdaya döndüğü ve sürücünün yaralandığı anı saniye saniye kameraya yansıdı.smi açıklanmayan sürücünün yapılan muayenesinde 2.8 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın meydana geldiği kavşağın korona virüs salgını ve Paskalya bayramı nedeniyle boş olması olası ise bir faciayı önledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 19:25 ABONE OL
Refüje çarpan araç metrelerce uçtu, kaza anı kameraya böyle yansıdı

Polonya'nın Rabien kentinde bir sürücünün kullandığı araç, hızla girilen kavşakta kontrolden çıkarak refüje çarptı. Araç, çarpmanın ve hızın etkisiyle metrelerce havalanarak bir evin duvarına çarptı.

Refüje çarpan araç metrelerce uçtu, kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video

Sürücü aracın içinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda yardım ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan sürücünün yapılan muayenesinde 2.8 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın meydana geldiği kavşağın korona virüs salgını ve Paskalya bayramı nedeniyle boş olması olası ise bir faciayı önledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Refüje çarpan araç metrelerce uçtu, kaza anı kameraya böyle yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA