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’da Sahra Hastanesi nerede kurulacak? ?

Dünya genelinde etkili olan corona virüs pandemisi nedeniyle sahra hastaneleri gündeme geldi. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke ülke genelinde bu hastanelerden kurulacak. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız ve ’da nerelere kurulacak merak ederek arama motorlarında araştırmaya başladı. Sahra hastanesi nedir merak edenler içeriğimizi ziyaret ederek detaylı bilgi edinebilirler. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.4.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:26 ABONE OL
İstanbul’da Sahra Hastanesi nerede kurulacak? Sahra hastanesi nedir?

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyada etkili olan corona virüs salgınına ilişkim tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Öte yandan bu önlemler kapsamında ülke genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere sahra hastaneleri kurulması gündeme geldi. Bu gelişme sonucunda vatandaşlarımız Sahra hastanesi nedir ve İstanbul'da Sahra Hastanesi nerede kurulacak? Sorularının cevaplarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki, Sahra hastanesi nedir? İşte tüm bilgiler…

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastaneleri felâket, salgın gibi insanların mağdur duruma düşmemesi için, güvenli bir şekilde sağlık hizmetleri vermek adına önceden belirlenmiş ve güvenli olan bölgelerde hasta kişilerin tedavisini sürdürmek amacıyla kurulan geçici nitelikte hastanelerdir. Bu terim genelde askeri anlamda kullanılır ancak salgın veya felaket zamanlarında da kullanılabilmektedir.

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İstanbul’da Sahra Hastanesi nerede kurulacak? Sahra hastanesi nedir?
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