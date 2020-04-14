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15 Nisan aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan indirimli ürünler kataloğunda bu hafta aradığınız her şey raflardaki yerini aldı. Hem kaliteli hem ucuz indirim listesini merak edenler’’ kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Ayın ortasında Ramazan ayına özel indirimleriyle karşımıza çıkan kataloğun en dikkat çeken ürünü şüphesiz mini fırın ve Jumbo çaydanlık oluyor. Öte yandan yiyecek içecek reyonunda kaçırılmayacak fırsat ürünleri müşterileriyle buluşmayı bekliyor. A’dan Z’ye ucuzluğun adresi için sizlerde en yakın mağazadan alışverişlerini yapabilirsiniz. Peki 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte, eviniz ihtiyaçları için indirimli ürünlerin tam listesi

Giriş Tarihi: 14.4.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 13:39 ABONE OL
ŞOK 15 Nisan aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflara dizildi. Her Çarşamba birbirinden güzel indirimleriyle müşterisini memnun etmeye çalışan kataloğun indirimli ürünler listesi belli oldu. Mutfakta tencere, tabak, fırın ve tost makinesi gibi eksikleri olanlar üzülmesin. 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda mutfak araç ve gereçlerinde inanılmaz indirimler yer aldı. Henüz kataloğu incelememiş olan vatandaşlar ise '' 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Nisan ayının ortasında Ramazan'a sayılı günler kala yiyecek ve içecek ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar da sizleri bekliyor olacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Yeni haftanın en güzel indirimleri 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda buluştu. Yeni haftanın indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte,kataloğun indirimli ürünler listesi..

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ŞOK 15 Nisan aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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