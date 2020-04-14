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Son dakika: 10 yaşındaki kız çocuğu, salıncak kurarken yaşamını yitirdi

Korkunç olay 'nın serik ilçesinde yaşandı. Son dakika haberine göre; evinin bahçesinde ağaca salıncak kurmaya çalışan 10 yaşındaki kız çocuğu, ipin boynuna dolanması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sırasında aile yakınlarının tarlada çalıştıkları öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 17:37 ABONE OL
Son dakika: 10 yaşındaki kız çocuğu, salıncak kurarken yaşamını yitirdi

Olay, Serik ilçesine bağlı Çakallık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu Bircan Eliş (10), aile fertlerinin tarlada olduğu sırada evlerinin bahçesindeki ağaca salıncak kurmak istedi.

İddialara göre, salıncak kurduğu sırada ipi boynuna dolanan Eliş, ağaca asılı kaldı. Kız çocuğunu gören komşusu hemen mahalle muhtarını aradı. Eve gelen muhtar Cemal Gül ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY ANINDA AİLESİ TARLADAYDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eliş'in hayatını kaybettiği tespit etti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bircan Eliş'in annesinin ve yakınlarının olay esnasında çilek tarlasında bulunduğu öğrenildi.

Eliş'in yakınlarının kendisini aradığını söyleyen muhtar Gül, "Ben geldiğimde çocuk burada asılıydı. Büyük ihtimalle taşın üzerine çıkıyor. İp de kısa. İpi oynarken boynuna dolanıyor. Geldiğimde çocuk ölüydü. 112'yi aradık, onlar olay yerine geldi ve çocuğun hayatını kaybettiğini söylediler" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: 10 yaşındaki kız çocuğu, salıncak kurarken yaşamını yitirdi
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