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SON DAKİKA: 'de korkutan ! 'da hissedildi! ve son depremler listesi BURADA!

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’de bir meydana geldi. Şiddetli sarsıntı ilimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 15.4.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 01:59 ABONE OL
SON DAKİKA: Akdeniz'de korkutan deprem! Hatay'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 01.37'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 21.32 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hatay ilimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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SON DAKİKA: Akdeniz'de korkutan deprem! Hatay'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!
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