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Son dakika: Ambulansların korona vak'alarına müdahale süreci görüntülendi

coronavirüsü ile mücadeleye devam ediyor. Ön cephede savaşan sağlık çalışanları gece gündüz demeden mücadele veriyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyerek her vak'andan sonra dezenfekte işlemi uyguluyor. İşte son dakika gelişmeleri...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 10:22 ABONE OL
Son dakika: Ambulansların korona vak'alarına müdahale süreci görüntülendi

Küresel salgın haline gelen ve 'de de yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle 7 gün 24 saat faaliyette olan 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında öncelikle hasta ile temasa geçecek ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyiyor. Ardından vak'adan önce ve sonra ambulanslar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Korona virüs vak'alarıyla temasa geçerken dikkat ettikleri unsurlardan bahseden İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Ambulans ekipleri hastalarımızı acil servise teslim ettikten sonra hastane önünde veya en uygun yerde dezenfeksiyon işlemini yapıyorlar. Bunun için 282 istasyonumuz var ve hepsinde dezenfeksiyon cihazı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Ambulansların korona vak'alarına müdahale süreci görüntülendi
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