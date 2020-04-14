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SON DAKİKA: ’da ! , ve ’de hissedildi! ve son depremler listesi BURADA!

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Kokuteli’de bir meydana geldi. Sarsıntı , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 15.4.2020 00:21 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 00:33 ABONE OL
SON DAKİKA: Antalya’da deprem! Burdur, Isparta ve Denizli’de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 23.46'da 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 96.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Burdur, Isparta ve Denizli illerinde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA: Antalya’da deprem! Burdur, Isparta ve Denizli’de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!
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