SON DAKİKA: Antalya’da deprem! Burdur, Isparta ve Denizli’de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 23.46'da 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 96.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Burdur, Isparta ve Denizli illerinde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

DEPREMİN DETAYLARI