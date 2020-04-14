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Son dakika: Atatürk siluetinin göründüğü köy, karantinaya alındı

'da Atatürk silüetinin göründüğü mahalle, her yıl aynı dönemde bu nedenle sosyal medyada gündeme geliyordu. Son dakika haberine göre; Mustafa Kemal Mahallesi'nin koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:24 ABONE OL
Son dakika: Atatürk siluetinin göründüğü köy, karantinaya alındı

Ardahan'ın Damal ilçesinde yılın belli bir döneminde Atatürk'ün siluetinin görüldüğü Mustafa Kemal Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Ardahan Valiliği, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, bir koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Mustafa Kemal Mahallesi her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında Karadağ sırtlarında ortaya çıkan Atatürk'ün silueti ile biliniyor.

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Son dakika: Atatürk siluetinin göründüğü köy, karantinaya alındı
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