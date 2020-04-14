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Son dakika: Edirne'de 'nin sahibi koronavirüsten öldü

Edirne'de hizmet veren 'nin sahibi 72 yaşındaki Süreyye Zıpkınkurt, nedeniyle yaşamını yitirdi. Zıpkınkurt'un ölümü ailesini ve eczacılar odasını yasa boğdu.Son dakika haberini Başkanı Ecz. Fahri Uygar Güler eczacılar odasının resmi sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada "Büyüğümüzü Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:28 ABONE OL
Son dakika: Edirne'de Doruk Eczanesi'nin sahibi Süreyya Zıpkınkurt koronavirüsten öldü

SON DAKİKA HABERİ: Edirne'de, 72 yaşındaki eczacı Süreyya Zıpkunkurt'un ölümü ailesini ve eczacılar odasını yasa boğdu. Acı haberi eDİRNE Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Fahri Uygar Güler, odanın resmi internet sitesinden duyurdu.

Edirne'de bulunan Doruk Eczanesi sahibi 72 yaşındaki Süreyya Zıpkınkurt, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

MESLEK ODASI BAŞKANI DUYURDU

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Fahri Uygar Güler, acı haberi odanın resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Başkan Güler, "Büyüğümüzü Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasında bulundu.

Hayatını kaybeden Zıpkınkurt'un yaklaşık 1 aydır Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavi gördüğü öğrenildi.

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Son dakika: Edirne'de Doruk Eczanesi'nin sahibi Süreyya Zıpkınkurt koronavirüsten öldü
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