Son dakika haberi: Hatay'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberleri... Hatay, deprem ile sallandı! Gece 01.37 sıralarında gerçekleşen deprem, Hatay'ın birçok noktasından hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sarsıntıya ilişkin bilgiler anbean paylaşıldı. AFAD, depremin merkez üssünün Akdeniz'in Hatay/Yayladağı açıkları olduğunu açıklarken şiddetinin ise 4.0 olduğunu bildirdi. AFAD ayrıca, depremin yerin 21.32 km altında gerçekleştiğini duyurdu.

SON DAKİKA! HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi tarafından da Hatay'da gerçekleşen depreme ilişkin bilgi notu paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi, gece 01.37'de gerçekleşen depremin 4.0 şiddetinde ve 9.6 km derinlikte olduğunu aktardı.

DEPREM HATAY'IN BİRÇOK YERİNDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Hatay'ın birçok ilçesinden hissedilirken kısa süreli bir panik yaşandı. Depreme ilişkin can veya mal kaybı bilgi ise bulunmuyor.

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