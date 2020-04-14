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Son dakika haberi: 'da korkutan ! ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Edinilen bilgiye göre, 'da bir son dakika depremi meydana geldi. , depremin merkez üssünün Akdeniz'in Yayladağı açıkları olduğunu bildirirken şiddetini 4.0 olarak duyurdu. AFAD ayrıca, depremin 21 km derinlikte olduğunu belirtti. Kandilli Rasathanesi de son depremler verileri ile Hatay'daki depreme ilişkin bilgi paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünü Akdeniz olarak açıklarken şiddetini 4.0, derinliğini ise 9.6 km olarak kamuoyuna duyurdu. İşte, son dakika Hatay depreminin detayları...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 02:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Hatay'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberleri... Hatay, deprem ile sallandı! Gece 01.37 sıralarında gerçekleşen deprem, Hatay'ın birçok noktasından hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sarsıntıya ilişkin bilgiler anbean paylaşıldı. AFAD, depremin merkez üssünün Akdeniz'in Hatay/Yayladağı açıkları olduğunu açıklarken şiddetinin ise 4.0 olduğunu bildirdi. AFAD ayrıca, depremin yerin 21.32 km altında gerçekleştiğini duyurdu.

SON DAKİKA! HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi tarafından da Hatay'da gerçekleşen depreme ilişkin bilgi notu paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi, gece 01.37'de gerçekleşen depremin 4.0 şiddetinde ve 9.6 km derinlikte olduğunu aktardı.

DEPREM HATAY'IN BİRÇOK YERİNDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Hatay'ın birçok ilçesinden hissedilirken kısa süreli bir panik yaşandı. Depreme ilişkin can veya mal kaybı bilgi ise bulunmuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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