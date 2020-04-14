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haberi: İstanbul'da korkutan ! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı; Arnavutköy...

Kandilli Rasathanesinin olarak duyurduğu bilgiye göre İstanbul'de gece saatlerinde oldu! Uzun süredir depremin yaşanmadığı İstanbul'daki depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı. Sabah saatlerinde 'İstanbul'da deprem mi oldu?' en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Saat 02:56'daki depremin merkez üssü Arnavutköy olarak açıklanırken daha sonra Arnavutköy bölgesindeki Osmanlı açıkları olarak ifade edildi. İşte son depremler hakkındaki son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 14.4.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 07:05 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı; Arnavutköy...

Uzun süredir depremin yaşanmadığı İstanbul dün gece yarısı sallandı! bilgisine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi; depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı. İstanbul'da olan depremlerin çoğunun Marmara Bölgesi'nde yaşandığını düşünürsek bu kez depremin merkez üssünün Karadeniz olması uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Gece 03:00 sularında gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı kişiler de uykularından uyandı. Hem İstanbul depremi hakkındaki son dakika detayları hem de haberimizde!

SON DAKİKA - İSTANBUL'DA GECE YARISI DEPREM OLDU!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilere göre İstanbul'daki depremin şiddeti 4.1 ve merkez üssü Karadeniz kıyıları. Depremin saati 02:56, büyüklüğü 4.1 ve derinliği de 17.6 km. AFAD verilerine göre ise depremin derinliği 7.03 km, saati yine 02:56, enlemi 41.4951 boylamı 28.7815, merkez üssü ise İstanbul'un Arnavutköy ilçesi.

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Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı; Arnavutköy...
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