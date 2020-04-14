Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı; Arnavutköy...

Uzun süredir depremin yaşanmadığı İstanbul dün gece yarısı sallandı! Son dakika bilgisine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi; depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı. İstanbul'da olan depremlerin çoğunun Marmara Bölgesi'nde yaşandığını düşünürsek bu kez depremin merkez üssünün Karadeniz olması uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Gece 03:00 sularında gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı kişiler de uykularından uyandı. Hem İstanbul depremi hakkındaki son dakika detayları hem de son depremler listesi haberimizde!

SON DAKİKA - İSTANBUL'DA GECE YARISI DEPREM OLDU!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilere göre İstanbul'daki depremin şiddeti 4.1 ve merkez üssü Karadeniz kıyıları. Depremin saati 02:56, büyüklüğü 4.1 ve derinliği de 17.6 km. AFAD verilerine göre ise depremin derinliği 7.03 km, saati yine 02:56, enlemi 41.4951 boylamı 28.7815, merkez üssü ise İstanbul'un Arnavutköy ilçesi.