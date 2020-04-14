Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı; Arnavutköy...

Uzun süredir depremin yaşanmadığı İstanbul dün gece yarısı sallandı! Son dakika bilgisine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi; depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı. İstanbul'da olan depremlerin çoğunun Marmara Bölgesi'nde yaşandığını düşünürsek bu kez depremin merkez üssünün Karadeniz olması uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Gece 03:00 sularında gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı kişiler de uykularından uyandı. Hem İstanbul depremi hakkındaki son dakika detayları hem de son depremler listesi haberimizde!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilere göre İstanbul'daki depremin şiddeti 4.1 ve merkez üssü Karadeniz kıyıları. Depremin saati 02:56, büyüklüğü 4.1 ve derinliği de 17.6 km. AFAD verilerine göre ise depremin derinliği 7.03 km, saati yine 02:56, enlemi 41.4951 boylamı 28.7815, merkez üssü ise İstanbul'un Arnavutköy ilçesi.