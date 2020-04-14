SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede tehlike yüksek...

Deprem kuşağında yer alan ve Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu isimli 2 aktif fay hattının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika depremlerine maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bingöl Karlıova'da Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem sonrasında uzman isimlerden halka bilgi aktarımı yapılmaya devam ediyor. En son olarak Bilim Akademisi üyesi deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden Bingöl - Karlıova'daki depremin ne ifade ettiği ile gelecekte neler getirebileceğine ilişkin açıklamalarda bulunarak o bölgedeki tehlikeye işaret etti ve dikkat edilmesi gereken konularda uyarıda bulundu. İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün son dakika açıklamalarından detaylar…

İstanbul'daki 3.8 büyüklüğünde deprem | Video

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: PROF. DR. NACİ GÖRÜR AÇIKLADI…

6 Ekim 2019 tarihinde katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunarak Elazığ'da meydana gelen depremi 4 ay önceden öngörerek uyarılarda bulunmuş olan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen 4.4'lük deprem sonrası kişisel Twitter hesabı üzerinden haritalarla desteklediği Tweetlerle açıklamalarda bulundu. Bingöl Karlıova'nın Kuzey Anadolu (KAF) ve Doğu Anadolu (DAF) aktif fay hatlarının kesişim yerinde bulunduğunu, buranın sürekli olarak açıldığı belirten Prof. Dr. Görür açıklamalarına şöyle devam etti;

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