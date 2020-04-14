Starbucks kurabiye tarifi: Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler

Günün her öğününde tüketilen kurabiye ziyafet sofralarımızın vazgeçilmezinden. Kakaolu, sade, reçelli, elmalı gibi birçok farklı çeşidi olan kurabiyenin çok sevilenlerinden biri de starbucks kurabiye tarifi. Çayınızın, kahvenizin yanına eşsiz lezzet katacak starbucks kurabiye tarifini herkes çok sevecek. Margarin, nişasta, pudra şekeri gibi malzemelerle starbucks kurabiye tarifini evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Siz de starbuck kurabiye nasıl yapılır? Sorusunu araştırıyorsanız, işte eşsiz lezzetiyle starbucks tarifi…

STARBUCKS KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

• 100 gram margarin

• 50 gram tereyağı

• ½ su bardağı nişasta

• 1.5 çay bardağı pudra şekeri

• 1 çay bardağı sütlü, bitter çikolata ve damla çikolata

• 1 çay bardağı dövülmüş ceviz

• 1 çay kaşığı tarçın

• 2 paket vanilya

• 1 paket kabartma tozu

• 1.5 su bardağı un

• 2 yumurta sarısı

• 1 yemek kaşığı sirke

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STARBUCKS KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

1. Geniş bir kaba oda sıcaklığındaki margarin ve tereyağını alın.

2. Yumurta sarılarını da ekleyip çırpıcı yardımıyla karıştırın.

3. Üzerine pudra şekeri, ceviz ve sirkeyi ekleyin.

4. Elekten geçirilmiş un, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.

5. Son olarak çikolata parçalarını da ekleyip yoğurun.

6. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler kopartın ve hamuru yarım saat dolapta dinlendirin.

7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

8. Fırından çıkan kurabiyenin üzerine geniş bir bardak yardımıyla baskı uygulayın.

9. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz.

10. Starbucks kurabiye tarifi hazır. Afiyet olsun…

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STARBUCKS KURABİYE TARİFİ KAÇ KALORİ?

Starbucks kurabiye tarifinin bir porsiyonunda yaklaşık 309 kalori vardır.

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