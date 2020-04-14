Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Starbucks kurabiye tarifi: Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler

: kurabiyesi nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler

Kurabiye ziyafet sofralarımızda başköşeye kurulan eşsiz bir lezzet. Birçok farklı çeşidi olan kurabiyenin en çok rağbet görenlerinden biri . Kafelerde sıklıkla tüketilen kurabiye tarifini evde hazırlamak da oldukça kolay. Kurabiye severler evde Starbucks kurabiye nasıl yapılır? Starbucks kurabiye tarifi nedir? Sorularını araştırıyor. İşte eşsiz lezzetiyle starbucks tarifi: Starbucks kurabiye nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.4.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 12:13 ABONE OL
Starbucks kurabiye tarifi: Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler

Günün her öğününde tüketilen kurabiye ziyafet sofralarımızın vazgeçilmezinden. Kakaolu, sade, reçelli, elmalı gibi birçok farklı çeşidi olan kurabiyenin çok sevilenlerinden biri de starbucks kurabiye tarifi. Çayınızın, kahvenizin yanına eşsiz lezzet katacak starbucks kurabiye tarifini herkes çok sevecek. Margarin, nişasta, pudra şekeri gibi malzemelerle starbucks kurabiye tarifini evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Siz de starbuck kurabiye nasıl yapılır? Sorusunu araştırıyorsanız, işte eşsiz lezzetiyle starbucks tarifi…

STARBUCKS KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

• 100 gram margarin

• 50 gram tereyağı

• ½ su bardağı nişasta

• 1.5 çay bardağı pudra şekeri

• 1 çay bardağı sütlü, bitter çikolata ve damla çikolata

• 1 çay bardağı dövülmüş ceviz

• 1 çay kaşığı tarçın

• 2 paket vanilya

• 1 paket kabartma tozu

• 1.5 su bardağı un

• 2 yumurta sarısı

• 1 yemek kaşığı sirke

Kurabiye tarifleri: Değişik nefis kurabiye nasıl yapılır?

STARBUCKS KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

1. Geniş bir kaba oda sıcaklığındaki margarin ve tereyağını alın.

2. Yumurta sarılarını da ekleyip çırpıcı yardımıyla karıştırın.

3. Üzerine pudra şekeri, ceviz ve sirkeyi ekleyin.

4. Elekten geçirilmiş un, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.

5. Son olarak çikolata parçalarını da ekleyip yoğurun.

6. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler kopartın ve hamuru yarım saat dolapta dinlendirin.

7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

8. Fırından çıkan kurabiyenin üzerine geniş bir bardak yardımıyla baskı uygulayın.

9. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz.

10. Starbucks kurabiye tarifi hazır. Afiyet olsun…

Tatlı tuzlu kurabiye tarifleri! İşte en güzel nefis ve taptaze kalan kurabiye tarifi

STARBUCKS KURABİYE TARİFİ KAÇ KALORİ?

Starbucks kurabiye tarifinin bir porsiyonunda yaklaşık 309 kalori vardır.

Kolay kurabiye tarifi: Pratik kurabiye nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Starbucks kurabiye tarifi: Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA