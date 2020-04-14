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nasıl yapılır? ?

Ünlü sosyal medya fenomeni ’ın paylaşımları gündem olmaya devam ediyor. Karantina sürecini evinde geçiren ve son olarak sahanda yumurtanın adını hatırlamayarak demesi magazin gündemini süsledi. İzleyenlerin şaşkınlığını gizleyemediği videonun ardından ‘’ ?'’ şeklinde arama motorundan yoğun araştırmalar başladı. İlk başlarda hobi olarak açtığı youtube kanalında şu anda 1.5 milyona yakın takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın son çektiği videosundaki , nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.4.2020 09:37 ABONE OL
Sunny side up nasıl yapılır? Sunny side up nedir?

Sunny side up nasıl yapılır? Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sunny side up videosu magazin gündemine düştü. Ünlü youtuber'ın son çektiği videosunda sahanda yumurtanın adını hatırlamayarak İngilizce terimle tercüme etmesi olay oldu. Yumurta pişirmek için ocağın başına geçtikten sonra "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" diye soran Duygu Özaslan'ın takipçileri şoke oldu. Twitter'da gündem olan Sunny side up nasıl yapılır? Sunny side up nedir?

SUNNY SİDE UP NASIL YAPILIR?

Youtube'da çektiği videolarla tanınan Duygu Özaslan'ın sunny side up videosu gündem olurken vatandaşlar '' sunny side up nedir, nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte konuyla alakalı detaylar…

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Sunny side up nasıl yapılır? Sunny side up nedir?
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