Tıp literatüründe pik yapmak ne demek? Pik nedir, ne anlama geliyor?

Uzman isimler ya da yetkili kişiler zaman zaman açıklamalarında belli terimler kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi de pik yapmak terimi oldu. Corona virüs salgını nedeniyle açıklamalar yapılırken "pik yapmak" terimi de merak edildi. Pek çok anlamı bulunan bu terim tıp literatüründe de fazlasıyla kullanılıyor. Buna göre; pik ne demek, ne anlama geliyor? Tıp literatüründe pik yapmak ne demek?

İşte yanıtı…

PİK YAPMAK NE DEMEK?



TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor:



Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.



Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.



Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.



Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.



Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.