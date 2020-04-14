Ücretsiz maske nasıl alınır? ePttAVM ve e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayılarında yaşanan artış, vatandaşların virüs konusunda daha dikkatli olmalarını sağlıyor. Bu duruma devlet olarak büyük hassasiyetle yaklaşılırken, geçtiğimiz haftalarda ePttAVM üzerinden ücretsiz maske dağıtımı yapılmasına karar verilmişti. Ancak bu kararın verilmesinin ardından milyonlarca vatandaş siteye akın etmiş ve kilitlenmesine sebep olmuştu. Altyapı sorunlarının yaşanmasının ardından başvuru işlemlerinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Peki, ücretsiz maske nasıl alınır? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu sorunun yanıtına yer verdik. İşte, 'ePttAVM ve e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı…

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? EPTTAVM VE E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

epttAVM'nin internet sitesinde oluşan yoğunluğun ardından ücretsiz maske başvuruları E Devlet ile de alınmaya başladı.

İşte detaylar;