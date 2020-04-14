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? ePttAVM ve ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

’de corona virüsü vakalarının etkisini arttırması ile birlikte ücretsiz maske uygulamasına geçildi. EPttAVM üzerinden yapılmasına kararlaştırılan ücretsiz maske başvurusu yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle sitenin çökmesine neden olmuştu. Durum böyle olunca, maske dağıtımının üzerinden yapılacağı belirtilmişti. Peki, ePttAVM ve e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneler ve PTT dağıtımı ile vatandaşlara ulaştırılacak olan ücretsiz maske, her hafta 10 milyon adet dağıtılacak. Peki, ücretsiz maske nasıl yapılır? E-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 14.4.2020 10:14 ABONE OL
Ücretsiz maske nasıl alınır? ePttAVM ve e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayılarında yaşanan artış, vatandaşların virüs konusunda daha dikkatli olmalarını sağlıyor. Bu duruma devlet olarak büyük hassasiyetle yaklaşılırken, geçtiğimiz haftalarda ePttAVM üzerinden ücretsiz maske dağıtımı yapılmasına karar verilmişti. Ancak bu kararın verilmesinin ardından milyonlarca vatandaş siteye akın etmiş ve kilitlenmesine sebep olmuştu. Altyapı sorunlarının yaşanmasının ardından başvuru işlemlerinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Peki, ücretsiz maske nasıl alınır? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu sorunun yanıtına yer verdik. İşte, 'ePttAVM ve e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı…

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? EPTTAVM VE E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

epttAVM'nin internet sitesinde oluşan yoğunluğun ardından ücretsiz maske başvuruları E Devlet ile de alınmaya başladı.

İşte detaylar;

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Ücretsiz maske nasıl alınır? ePttAVM ve e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?
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