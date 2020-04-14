E DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU VE ŞİFRE ALMA: Ücretsiz maske nasıl alınır, sipariş takibi nasıl yapılır? EPTTAVM Ücretsiz maske başvurusu sorgula!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü ile ilgili mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. Öte yandan dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için ise ücretsiz maskelerin temin edilmesi sağlanacak. Türk Eczacıları Birliği TEB Başkanı Erdoğan Çolak, bu uygulama kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların Sağlık Bakanlığınca telefonlarına SMS kodu ulaştırılmadan eczanelere başvurulmamasını istedi. Her hafta 10 milyon dağıtılacak olan maskeler için başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı, sipariş takibi, SMS kodu ve şifre alma gibi konulara yönelik detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre; ücretsiz maske nasıl alınır, nasıl sorgulanır? E-Devlet ile ücretsiz maske sipariş takibi sorgula!

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR? E DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ SORGULA!

E Devlet başvuru ekranı üzerinden ücretsiz maske başvuruları yapılabilecek. Buna göre; haberimizin içerisinden ücretsiz maske başvuruları ve sipariş takibine dair tüm detaylara ulaşabilir, SMS kodu ve şifre alma detaylarını öğrenebilirsiniz.