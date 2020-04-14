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Uyuşturucu konusunda uyaran babasını bıçakladı!

Korkunç olay 'da yaşandı. Sabah saatlerinde uyuşturucu almak için arkadaşıyla konuşan Cengiz B. ile babası Sinan B. arasında kavga çıktı. Cengiz B., babasını karnından bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaralı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken gözü dönmüş evladı arama çalışmaları devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 12:51 ABONE OL
Uyuşturucu konusunda uyaran babasını bıçakladı!

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Uyuşturucu almak için bir arkadaşı ile görüşen Cengiz B. ile babası Sinan B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Cengiz B., babasını sol karın boşluğundan bıçakla yaralayıp kaçtı. Kan içinde kalan Sinan B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi.

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İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sinan B., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis kaçan Cengiz B.'yi yakalamak için harekete geçti.

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Uyuşturucu konusunda uyaran babasını bıçakladı!
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