Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır? Yatay geçiş şartları nelerdir, hangi bölümler arası geçiş yapılabilir?

Yatay Geçiş imkânını kullanmak isteyen öğrenciler, üniversiteye geçiş sınavına girdikten sonra, sınav sonuçlarına göre yerleştirildikten belli bir dönem sonra, aynı ya da farklı bir bölüme yahut başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrenciler belli birtakım kurallar çerçevesinde geçiş imkânına sahiptirler. Fakat ortalama ile yatay geçiş alan üniversiteler gibi değişik üniversite şartları vardır. Hangi bölümler arası yatay geçiş yapılabilir? Sorusu da önem kazanmaktadır. İşte yatay geçiş ile ilgili ayrıntılar…

YATAY GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Üniversiteler arası yatay geçiş binlerce öğrencinin merak ettiği ve araştırdığı konular arasında Üniversiteli öğrencileri yatay geçiş yapmak için, yapacağınız üniversitenin hangi kriterlerin uygulandığı ve ne gibi belgeler istendiği duyurularını o tarihlere yakın takip etmenizde fayda var. Üniversitelerin önceki senelere ait yatay geçiş duyurularına bakıp ne gibi kriter ve belgeler istendiği hakkında ön bilgi edinebilmekte fayda var. İstediğiniz yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden ne gibi kriterler istediğini, üniversitelerin web sitesinde duyurulur.

Transkript (Not durum belgesi)

Öğrenci belgesi

Ders içerikleri belgesi

Bölüm ders programı

Yatay geçiş başvuru dilekçesi

Yerleştiğiniz seneyi belgeleyen ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geçiş yapmak istediği üniversiteler veya başka bir bölüme geçiş yapmak isteyenler için belli başlı bazı şartlar gerekiyor. Yatay geçiş hangi dönemlerde yapılır? Sorusun yanıtıyla beraber işte tüm şartlar:

Öncelikle öğrencinin devam ettiği bölümün puanına göre geçiş yapabilir. Öğrencinin okuduğu program ile geçiş yapmak istediği programın puan türü farklı ise, sınava girdiği yıl geçiş yapacağı bölümün puan türünün hesaplanmış olması gerekiyor

Yatay geçiş için aranan bir diğer şart ise not ortalamasıdır. Ortalama ile yatay geçiş alan üniversiteler vardır. Genel olarak not ortalamasının yüksek tutulması gerekir. Üniversiteler genellikle 4.0 üzerinden, 3.0 veya 3.50 not ortalaması istiyorlar. Kontenjanlar sınırlıdır.

Öğrenciler geçiş yapmak için 1.dönemi tamamlamaları gerekir. Hazırlık 1.öğretim yılından sayılmaz. Önlisans öğrencileri 1.sınıfın,1.dönem yarısı ve 2.dönem yarısında geçiş yapabilirler. Lisans öğrencileri ise ilk iki yarıyıl yani 1.sınıf ile son iki yarıyılına yani 4.sınıf yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

Genellikle yatay geçiş imkânı yaz aylarında gerçekleştirilir. Yalnız bu tarihlerde de farklılık gösterilebilir. Bunun için yükseköğretim kurumunun internet sayfasını takip ediniz.

Öğrencilerin sadece 2 kez yatay geçiş yapabilme hakları vardır.

Bir bölüme geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, o bölüm için verilen kontenjan sayısına göre öğrenci alınır.

Açık veya uzaktan öğretim programlarında okuyan öğrenciler örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bunun için, Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 80 ve üzeri olması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE 1. SINIFTA YATAY GEÇİŞ OLUR MU?

Üniversite 1.dönem yarıyılından sonra geçiş imkânlarını kullanmak isteyen öğrenciler, başka bir bölüme veya aynı bölümden devam ederek başka bir üniversiteye geçiş yapmasına kurumlar arası yani üniversiteler arası geçiş denir. Üniversiteler arası geçiş için:

Genel Not Ortalamasına Göre Lisans programlarına yapılacak yatay geçişler Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilen

Kontenjanlar dâhilinde eşdeğer diploma programları arasında yapılır.

Not ortalamanız 100 üzerinden en az 60 olma şartı

Önlisans okuyan bir öğrenci hazırlık sınıfındayken geçiş yapamaz

Lisans okuyan bir öğrenci hazırlık sınıfındayken veya 1.sınıf ve son sınıfta geçiş yapamaz

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

Kayıt yaptığınız yıl aldığınız puan ile geçiş yapacağı programın o yıldaki taban puanıyla ya eşit olacak ya da fazla olursa geçiş yapabilir. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş için;

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişin takvimini üniversitenin kendisi belirliyor. Geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin ilan sayfasını takip ederek bilgi sahibi olmuş olursunuz.

Devlet üniversitesinden vakıf üniversitesine geçiş yapamazsınız.

Başvurular Ağustos ayının 30'una kadar alınmakta, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 15'ine kadar sürmektedir.

HANGİ BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILABİLİR?

Kendi bölümünüzü sevmeyip başka bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere yatay geçiş hakkı verilerek artık istedikleri bölüme geçebilirler. Üniversitenin i aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği bölüm için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının eşdeğer olması ve düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, o bölüm için geçerli olan sıralamaya göre öğrenciler geçiş yapabilir.

