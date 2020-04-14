Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yenge katili firari kardeşler, 5 yıl sonra yakalandı

Yenge katili firari kardeşler, 5 yıl sonra yakalandı

’nın ilçesinde Ceylan Korkmaz (35), eşi Ahmet Korkmaz ve 2 kayınbiraderinin 2015'teki tüfekli saldırısında yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili Korkmaz tutuklanırken, firari 2 kardeşi de 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.4.2020 16:22 ABONE OL
Yenge katili firari kardeşler, 5 yıl sonra yakalandı

Siverek'in Hayriye Mahallesi'nde Ceylan Korkmaz, 7 Mart 2015'te çocuklarını okuldan almak için evden çıktıktan sonra sokak ortasında eşi Ahmet ve kayınbiraderleri Mahsun ile Hakan Korkmaz'ın tüfekli saldırısına uğradı.

Korkmaz kardeşlerin tüfeklerle açtığı ateş sonucu 7 çocuk annesi Ceylan Korkmaz yaşamını yitirdi. Olayın ardından Ahmet Korkmaz, gözaltına alınırken, 2 kardeşi ise kaçtı. Sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf eden Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin ardından firar eden Mahsun ve Hakan Korkmaz'in yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Bu sabah Korkmaz kardeşlerin ilçedeki evde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 kardeşi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun ve Hakan Korkmaz kardeşler, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenge katili firari kardeşler, 5 yıl sonra yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA