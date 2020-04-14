Zehirli gözlemeden miras cinayeti çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde 36 yaşındaki Betül Karabulut, erkek arkadaşı Sezgin Kahraman ile birlikte 500 bin liralık miras için babası ve ağabeyini öldürmek için korkunç bir plan yaptı. Öz babası ve ağabeyini gözlemenin içerisine tarım ilacı koyarak zehirleyen kadın, babasının ölümüne neden oldu. Olayla ilgili yakalanan kadın ve sevgilisi tutuklandı, onlara yardımcı olan 2 kişi ise serbest kaldı.Eşinden boşanma aşamasında olan ve 2 yıldır Nazili ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Betül Karabulut, erkek arkadaşı Sezgin Kahraman (34) ile birlikte babasından kalacak mirasa sahip olabilmek için korkunç bir plan yaptı. 2 yıl önce annesi vefat eden Betül Karabulut'un babası Ali Karateke (69) Didim'de oğlu Birol Karateke (45) ile birlikte yaşıyordu. Genç kadın, babasından kalacak 500 bin liralık miras için babası ile kardeşini zehirli gözlemeyle öldürmeye karar verdi. Betül Karabulut, erkek arkadaşı Sezgin Kahraman ve İdris Y. (31) ile birlikte Nazilli'den kiraladıkları ticari taksi ile Didim'e geldi. İçine tarım ilacı zehri koydukları gözlemeleri vermesi için İdris Y.'yi babası ve kardeşinin yaşadığı daireye gönderdi. Ali Karateke ile oğlu Birol Karateke'nin (45) birlikte yaşadığı daireye gelen İdris Y., "Hayır dağıttığını" ifade ederek elindeki gözlemeleri Ali Karateke'ye verdi.Baba Ali Karateke öldü.Birol Karateke bir parça yediği gözlemenin acı olduğunu söyleyerek tamamını yemezken, baba Ali Karateke ise gözlemeyi yedi. Rahatsızlanan Ali Karateke mide bulantısı ve başağrısı ile 2 Nisan'da hastaneye kaldırıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan Ali Karateke taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak yaşlı adam, 4 Nisan'da sabah oğlu tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Emniyet güçleri olay günü başka hiçbir haneye gözleme verilmediğini belirledi. Evdeki gözlemeden örnekler alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Nazilli'den gelen ticari taksinin plakasına ulaşan ekipler, taksi şoförünün ifadesine başvurdu. Bu ifadeden yola çıkan ekipler, Ali Karateke'nin Nazilli'de yaşayan kızına ulaştı. 11 Nisan sabah Betül Karabulut, Nazilli'deki Sümer mahallesinde sevgilisi Sezgin Kahraman'la birlikte yaşadıkları evde gözaltına aldı.Ağabey Birol Karateke, şans eseri hayatta kaldı.Olayla ilgili olarak iki sevgiliye yardım eden İdris Y. ile Nurhayat K. (64) de gözaltına alındı. Nurhayat K.'nin gözlemenin yapımına yardımcı olduğu öğrenildi. Betül Karabulut'un suçlamaları kabul ederek her şeyi itiraf ettiği, erkek arkadaşının ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Didim Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden Betül Karabulut ve sevgilisi tutuklandı, diğer iki kişi ise serbest kaldı.

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