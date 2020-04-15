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20 yaş altı ve ne zaman kalkacak? devam ediyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunu kapsayacak ve 2 gün olacak şekilde 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 2 günlük yasağın ardından bu sürecin bitmesi ile birlikte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde önlem ve tedbirler alınmaya devam ederken 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının son bulacağı tarih belli oldu mu? 13 Nisan Pazartesi 20 yaş altı ve devam ediyor mu? Yasak ne zaman kalkacak?

Giriş Tarihi: 15.4.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 10:17 ABONE OL
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Ülkemizde corona virüs salgını nedeniyle pek çok önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak hafta sonu 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hal böyle olunca 20 yaş altı ve devam ediyor mu sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Bu yaş grubu için yasağın ne kadar süreceği merak edilirken internet üzerinden araştırmalar da devam ediyor. Buna göre; devam ediyor mu? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

Ülkemizde Covid-19 salgını önlem ve tedbirleri kapsamında bazı alanlarda değişiklikler yapılırken son olarak 2 gün olmak ve hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu durumun ardından sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

İşte yanıtı!

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?
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