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23 Nisan’da var mı? 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye, corona virüsü ile mücadele kapsamında geniş çaplı önlemler almaya devam ediyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta kararı alınmıştı. Tam bu noktada, sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrasında '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Zira, Bahar aylarının gelmesi ve insanların güzel havalarda dışarı çıkma isteğinin alınan tedbirleri sekteye uğratmasından korkuluyor. Bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama olmamasına karşın, '23 Nisan-26 nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 22:30 ABONE OL
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye, aldığı geniş çaplı önlemler ile corona virüsü salgını ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Salgının yayılım hızının kontrol altına alınması için alınan bu tedbir, bu hafta sonu da uygulanacak. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 17 Nisan gecesi 24.00'te başlayacak olan ve 19 Nisan gecesi 24.00'te sona erecek yeni bir sokağa çıkma yasağı kararı alındığı belirtilmişti.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yapılan bu resmi açıklamaya karşın, sosyal medyada 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağı şeklinde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Vatandaşlar da, '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna cevap aramaya başladı.

23-26 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sosyal medyada ortaya atılan bu iddiaların bir doğruluğu bulunmuyor. Yani, 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Konuya yönelik yeni gelişmeler yaşandığı takdirde haberimizden bulabilirsiniz.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı var mı, uzatıldı mı?

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23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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